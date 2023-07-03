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Alman hükümetinde Suudi çatlağı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Olaf Scholz#Suudi Arabistan
Alman hükümetinde Suudi çatlağı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

ALMANYA’da koalisyon ortağı Yeşiller, silah ihracatının daha sıkı denetlenmesini isterken, Başbakan Olaf Scholz’un Suudi Arabistan’a savaş uçağı teslimatını onaylamayı düşündüğü belirtildi.

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“Welt am Sonntag” gazetesi, silah satışının iktidar ortakları arasında yeni bir sorun kaynağı olarak belirdiğini yazdı. SPD, Yeşiller ve FDP ortaklıklarını oluştururken, silah ticareti konusunda “insan hakları ve uluslararası hukuka odaklanan kısıtlayıcı politikalar” öngörmüştü. Habere göre, Başbakan Olaf Scholz (SPD) ve Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), Suudi Arabistan için “Eurofighter” savaş uçaklarının üretimini onaylamayı düşünüyor. Suudi Arabistan yaklaşık beş yıl önce, İngiltere’ye bu uçaklardan 48 adet sipariş vermişti. Uçakların yapımı için gerekli parçaları Almanya tedarik ediyor. İngiliz hükümetinin üretime başlayabilmek için Almanya’ya onay baskısı yaptığı iddia edildi. 

 

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#ALMANYA#Olaf Scholz#Suudi Arabistan

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