Alman hükümetinde Suudi çatlağı

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“Welt am Sonntag” gazetesi, silah satışının iktidar ortakları arasında yeni bir sorun kaynağı olarak belirdiğini yazdı. SPD, Yeşiller ve FDP ortaklıklarını oluştururken, silah ticareti konusunda “insan hakları ve uluslararası hukuka odaklanan kısıtlayıcı politikalar” öngörmüştü. Habere göre, Başbakan Olaf Scholz (SPD) ve Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), Suudi Arabistan için “Eurofighter” savaş uçaklarının üretimini onaylamayı düşünüyor. Suudi Arabistan yaklaşık beş yıl önce, İngiltere’ye bu uçaklardan 48 adet sipariş vermişti. Uçakların yapımı için gerekli parçaları Almanya tedarik ediyor. İngiliz hükümetinin üretime başlayabilmek için Almanya’ya onay baskısı yaptığı iddia edildi.