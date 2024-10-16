Alman hükümetinde ‘İsrail’e silah’ krizi

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ALMANYA hükümetinde İsrail’e silah ihracatıyla ilgili kriz yaşanıyor. Koalisyon hükümetinin Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock ve Ekonomi Bakanı Robert Haabeck’in “İsrail’e saldırı silahlarını ihracatını azaltmaya çalıştığı” yönündeki iddialar, muhalefet partilerinin tepkisini çekti. Hem muhalefet hem de hükümetin koalisyon ortakları, hükümeti “antisemitik” olmakla suçladı.

YAZILI GARANTİ İDDİASI

Bild gazetesinin iddialarına göre, Habeck ve Baerbock “Gazze’de soykırım sayılabilecek saldırılarda kullanmama konusunda yazılı garanti” almadan İsrail’e silah ve yedek parça teslim etmeyi reddediyor. Politico haber sitesine konuşan kaynaklar da, Yeşiller Partili iki bakanın talebi üzerine silah ihracatına onay veren federal güvenlik konseyinin İsrail’den “silahları soykırım amacıyla kullanmama” garantisi aldığını söyledi. Kamuya açık verilere göre hükümet, İsrail’e gönderilen saldırı ve savunma sistemleri arasında ayrım yapıyor. Buna göre, ocak ayından beri İsrail’e ihraç edilen 14.5 milyon Euro değerinde askeri malzemenin sadece yüzde 2’si silah; yüzde 98’i ise kask ve koruyucu yelek gibi ekipmanlar oldu.

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BAKANLARA İSTİFA ÇAĞRISI

SDP’li Şansölye Olaf Scholz hükümeti, iddiaları reddederek “İsrail’e silah tedariki yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Bazı hükümet yetkilileri ise İsrail’e yapılan satışlardaki düşüşe gerekçe olarak Ukrayna’ya gönderilen silahları gösterdi; resmi şekilde silah ambargosu uygulanmadığında ısrar etti. Ancak Yeşillerli bakanlara koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP’den sert tepki geldi. FDP Genel Sekreteri Bilan Djir-Sarai, Habeck ve Baerbock’tan, “İsrail’in halkını teröristlere karşı savunmasına yardım etme konusunda açık bir tutum” sergilemesini istedi. FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise daha ileri giderek, iddiaların gerçek olduğunun ortaya çıkması halinde Baerbock ile Robert Habeck’in istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

SCHOLZ’A ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

2025’te yapılacak genel seçimlerde birinci çıkması beklenen ana muhalefetteki Hıristiyan Demokrat ve Sosyal Birlik’ten (CDU/CSU), hükümete iddialara açıklık getirme çağrısı geldi. Scholz’un koltuğuna göz diken CDU Genel Başkanı ve başbakan adayı Friedrich Merz, “Yeşiller’in İsrail’e silah ihracını engellediği, en azından geciktirdiği yönündeki yeni iddialar beni şaşırtmadı. Habeck ile Baerbock’un oynadığı rol detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır” dedi.

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Bilgi notu: Almanya, ABD’nin ardından İsrail’e en büyük silah ihracatını yapan ikinci ülke konumunda.

İSRAİL 7/24 FÜZE ÜRETİYOR

GAZZE’ye bir senedir, Lübnan’a ise üç haftadır aralıksız saldıran İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinde kullandığı füzelerde stok sıkıntısı yaşadığı bildirildi. Financial Times gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili ABD’den yardım talep etti. Washington’ın birkaç gün önce olası İran saldırılarına karşı İsrail’e konuşlandıracağını duyurduğu THAAD sisteminin de bu taleple ilgili olduğu belirtiliyor.

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Pentagon THAAD hava savunma sistemi ve ABD personelinin ilk unsurlarının İsrail’e ulaştığını bildirdi.

SAVUNMA ENDİŞESİ

THAAD ile birlikte İsrail’e 100 personel yerleştirmeye hazırlanan Pentagon, dün ilk unsurların bölgeye vardığını bildirirken İsrail savunma sanayinin özellikle savunma sistemi füzelerini üretmek için fazla mesai yaptığı bildiriliyor. İsrail basınına konuşan Israel Aerospace Industries’in CEO’su Boaz Levy “Hatlarımızın bazıları haftada yedi gün, 24 saat çalışıyor” açıklamasında bulundu. İsrail’in hava savunması kısa menzilli füzeleri düşürmek için “Demir Kubbe”, orta menzilli füzeleri engellemek için “Davut Sapanı” ve uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için tasarlanan “Arrow” (Ok) sistemlerinden oluşuyor.