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Dünya
AA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 06.04.2020 - 13:26,Son Güncelleme:/

Alman Haber Ajansı açıkladı... İki haftalık karantina uygulanacak

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Alman Haber Ajansı açıkladı... İki haftalık karantina uygulanacak
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Alman Haber Ajansı (DPA), Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

DPA'nın hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.

Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.

Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf olacak.

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