Alman gezgin yürekleri ağızlara getirdi: 12 gün sonra bulundu

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Avustralya polisi, 12 gün önce ücra bir bölgede kaybolan Alman gezgin Carolina Wilga'nın sağ olarak bulunduğunu ancak sivrisinekler tarafından perişan edilmiş halde olduğunu açıkladı. Polis yetkilisi Martin Glynn, 26 yaşındaki Wilga'nın kaybolduğu koruma alanı olan bölgenin kenarındaki bir patikada yürürken bulunduğunu belirtti.

Wilga'nın, bir vatandaş tarafından yol kenarında fark edilerek Beacon'a getirildiği ve akşam saatlerinde Perth'teki bir hastaneye hava ambulansıyla sevk edildiği bildirildi. Glynn, "Son birkaç gündür yaşadığı travma nedeniyle oldukça zor durumda. Bazı yaraları var ve sivrisinekler tarafından ısırılmış. Kesinlikle inanılmaz bir mücadele verdi ve buraya kadar gelebilmiş olması gösterdiği cesaretin kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

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ARACI ÇAMURA SAPLANMIŞTI

Wilga, en son 29 Haziran'da Perth'in kuzeydoğusundaki Beacon tarım topluluğunda bir markete minibüs tipi aracıyla gelirken görülmüştü. Polis, Wilga'nın terk edilmiş aracını Beacon'a yaklaşık 150 km uzaklıktaki Karroun Hill bölgesinde bulmuştu. Bölgenin son derece ücra ve yaşaması zor bir alan olduğu belirtildi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı karadan ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Glynn, Wilga'nın aracını kurtarmak için büyük çaba harcadığını, araç kurtarma levhaları ve tahta parçaları kullandığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Wilga'nın, aracını kurtaramayınca yürüyerek uzaklaştığı tahmin ediliyor.

DURUMU STABİL

Wilga'nın sağlık durumunun stabil olduğu ve tıbbi kontrollerinin sürdüğü bildirildi. Glynn, "Açıkçası, oradan çıkmaya çalışırken epey yol kat etmiş olmalı. Ciddi bir yaralanması yok gibi görünüyor ancak birçok küçük yara ve sıyrık var. Tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Umarım iyileştikten sonra daha net bir değerlendirme yapılabilir" ifadeleriyle durumu açıkladı.

Wilga'nın ailesine durumun bildirildiğini belirten Glynn, durumu "Bu gerçekten iyi bir sonuç" diyerek değerlendirdi.

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"HİKÂYESİ İNANILMAZ OLACAK"

Polis son günlerde halkın desteği için teşekkür ettiğini açıkladı. Wilga'nın henüz polislerle konuşmadığı, durumunun "oldukça hassas" olduğu ifade edildi.

Glynn, "Hikâyesini dinlediğimizde kesinlikle olağanüstü bir öykü olacak. Çok zorlu koşullarda hayatta kalmayı başardı. Hem bitki örtüsü hem de vahşi yaşam açısından son derece sert bir ortam. Gerçekten dayanılması zor bir çevre" açıklamasında bulundu. Bölgede geceleri sıcaklığın 0°C'ye kadar düştüğü belirtildi.

"TECRÜBESİZ BİRİ KOLAYCA KAYBOLABİLİR"

Polis, Wilga'nın aracı etrafında 300 metrelik bir alanda arama yaparak hangi yöne gittiğine dair ipuçları aradı. Wilga'nın en son 29 Haziran'da Toodyay ve Dowerin kasabalarından geçerken arkadaşlarıyla iletişime geçtiği öğrenildi.

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Polis yetkilisi Jessica Securo, "Arazi çok engebeli ve kayalık. Pek çok patika var ama iyi tanımıyorsanız yönünüzü şaşırabilirsiniz" ifadeleriyle bölgenin tecrübesiz biri için kaybolması kolay bir yer olduğuna dikkat çekti.

Wilga'nın aracının, ana yollardan en az 35 km uzakta olduğu ve mekanik arıza nedeniyle kullanılamaz halde bulunduğu belirtildi.

"HERKES İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Glynn, "Kayıp kişi vakalarında her zaman umutla çalışıyoruz. Onu bulduğumuz için çok mutluyuz. Bu, herkes için büyük bir mutluluk" diyerek sevincini dile getirdi.

Polis, Wilga'nın iki yıldır Avustralya'da sırt çantalı bir gezgin olarak dolaştığını ve Batı Avustralya'daki maden sahalarında çalıştığını açıkladı.