Alman gazeteden çarpıcı Erdoğan analizi: Başarılı oluyor

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı'nın tank yardımı ile sahada elini güçlendiren Ukrayna diplomasi için ön şartından taviz vermezken iki taraf ile de ilişkisi olan Türkiye diplomasi için öne çıkan ülke olmaya devam ediyor.

Alman basını Türkiye'nin dış politikasını mercek altına alan çarpıcı bir analiz yayınladı.

ALMAN GAZETEDEN ERDOĞAN ANALİZİ: BAŞARILI OLUYOR

Alman Welt gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasını mercek altına aldı.

'Erdoğan NATO ve Moskova'yı nasıl birbirine düşürüyor?' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'NATO toplantısında Türkiye, batılı müttefikleriyle birliğini gösteriyor ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini kabul ediyor. Ancak kısa bir süre sonra Putin'in dışişleri bakanı Ankara'da kabul edildi.'

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Bu adımları 'Moskova ile Batı arasında manevralar' şeklinde yorumlayan analizde 'ERDOĞAN, Moskova ile Batı arasında manevralar yapıyor ve bunda başarılı oluyor' denildi.

ANKARA'DAKİ ZİRVE DÜNYADA MANŞET

Ankara'daki kritik Türkiye - Rusya zirvesi de dünya basınında geniş yer buldu.

France 24 Ankara'daki zirvedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktardı. France 24 'Lavrov, Rusya'nın ihracat engelleri devam ederse Ukrayna tahıl anlaşmasını iptal etmekle tehdit ediyor' dedi.

Yunan Kathimerini 'Türkiye, Rusya'nın gübre ihracatı engellerini kaldırma talebini kabul etti' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Bir başka Yunan gazete Protho Thema ise 'Lavrov, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Moskova'nın ABD hakimiyetinin olmadığı "yeni bir dünya düzeni" istediğini söyledi' dedi.

The Moscow Times haberinde 'Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Cuma günü Türkiye'ye yaptığı ziyarette Moskova'nın Ukrayna barış görüşmelerinin "yeni bir dünya düzeni" yaratmaya odaklanmasını istediğini söyledi' ifadesine yer verdi.

Lavrov'un tek kutuplu dünya düzenini reddettiğini aktaran Al Jazeera haberinde Lavrov'un 'Herhangi bir müzakere Rusya'nın çıkarlarını dikkate almaya dayanmalı... yeni dünya düzeninin dayanacağı ilkeler hakkında olmalı' sözlerine yer verdi.

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Armenia News ise Lavrov'un Kafkasya ile ilgili açıklamalarını öne çıkardı. Haberde 'Rusya, bölge dışı aktörlerin Transkafkasya yerleşimine müdahale etmeyeceğini umuyor' denildi.