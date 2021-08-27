Alman gazeteci: Merkel burada olmalıydı

Havalimanında 20 bine yakın insanın çaresizce kurtarılmayı beklediğini kaydeden Alman gazeteci, “Tarif edemeyeceğim görüntüler var. Biz Almanlar için hayatlarını riske atmış binlerce insanı yarı yolda bırakmak utanç verici“ dedi.

Öte yandan Paul Ronzheimer, Kabil havalimanındaki ABD’li askerlerin, uluslararası gazetecileri, kendi iradeleri dışında zorla Katar’a gidecek uçağa bindirdikleri ve bunun basın özgürlüğüne büyük bir darbe olduğunu ifade etti. Ronzheimer, “ABD askeri, insanları yarı yolda bırakan ülkelerle ilgili özgürce haber yapılmasını engelledi” ifadesini kullandı.

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