Alman Eurofighter'ları Rus casus uçağına karşı havalandı: Rusya ve NATO Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi

Alman medyası, Alman savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde bir Rus keşif uçağını engellemek için havalandığını bildirdi. Rostock-Laage hava üssünden kalkan 2 Eurofighter jeti, uydu vericileri (transponder) kapalı ve uçuş planı bildirilmemiş olan Il-20 uçağına yönlendirildi. NATO Hava Komutanlığı, söz konusu uçağa müdahale edilmesi için emir verdi.

Karşılaşmanın tam olarak nerede yaşandığı ve Rus uçağının hava sahasında ne kadar kaldığı açıklanmadı. NATO’nun emriyle yapılan müdahale, bu yıl Alman Hava Kuvvetleri’nin bölgedeki onuncu uyarı uçuşu oldu.

The Independent'ın haberine göre, Baltık bölgesinde artan gerginliklere dikkat çekilirken, Rus keşif uçaklarının Kaliningrad’dan kalkarak NATO’ya ait askeri faaliyetler hakkında bilgi toplamak için Polonya, Almanya, Danimarka ve İsveç kıyıları boyunca defalarca uçtuğu kaydedildi.

Rus Il-24 keşif uçağı

İSTİHBARAT FAALİYETİ İDDİASI

Alman Bild'in haberinde, bu uçuşların “Rus askeri yıldırma ve istihbarat toplama taktiklerinin” bir parçası olarak değerlendirildiğini yazdı.

Ukrayna gazetesi Kyiv Independent ise keşif uçaklarının genellikle transponderlerini kapalı tuttuğunu, uçuş planı sunmadığını ve bölgesel hava trafik kontrolüyle irtibat kurmadığını belirtti.

NATO yetkilileri, bu tür uçuşların hava güvenliği açısından yüksek riskli davranışlar arasında değerlendirildiğini ifade etti. Avrupa basını, özellikle Baltık Denizi çevresindeki ülkelerde Rusya'nın keşif uçuşlarının kaygıyla izlendiği bildirdi.

RUSYA'NIN BATI'DAKİ HAVA FAALİYETLERİNDE ARTIŞ KORKUSU

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Rusya’nın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uyarıda bulunmasının ardından, salı günü Batı Ukrayna’nın geniş bir bölümünde yaklaşık 3 saat boyunca hava saldırısı alarmı verildi. Ukraynalı yetkililer, bölgede yoğun saldırı tehdidinin sürdüğünü bildirdi.

Alman jetlerinin Rus uçağını engellemesi, Rusya’nın Polonya sınırına yakın batı Ukrayna’ya hava saldırıları düzenlemesinin ardından Polonya ve müttefik uçaklarının harekete geçmesinden 1 hafta sonra yaşandı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, uçakların Polonya hava sahasını korumak amacıyla havalandığını duyurmuştu.

Polonya makamları bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre, Belarus’a ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan Osiny köyündeki bir tarlaya Rus İHA'sı düştüğünü doğruladı. Polonya Savunma Bakanı, bu gelişmeyi “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Rus medyası, ordunun Ukrayna topraklarında Dnipropetrovsk bölgesine taarruz harekatı başlattığını duyurdu.

POLONYA: 'BARIŞ GÖRÜŞMELERİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR'

Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, olayın Rus İHA'larının daha önce Litvanya ve Romanya’ya yönelmesiyle benzerlik taşıdığını söyledi.

Kosiniak-Kamysz, saldırının Ukrayna’daki barış görüşmeleriyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekerek, “Bir kez daha Rusya'nın bir İHA ile gerçekleştirdiği provokasyonla karşı karşıyayız. Barış görüşmelerinin sürdüğü kritik bir anda bu tür eylemlerle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Polonya, 2022 yılında Ukrayna’ya ait bir füzenin güneydeki bir köye isabet etmesi ve 2 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından hava sahasına giren her türlü nesneye karşı yüksek alarm seviyesini sürdürüyor.