Alman elçiliğinden 28 kez ziyarete açıklama

Sabah gazetesinin dünkü manşetinde “FETÖ’cü Altaylı’nın şaibeli ziyaretçileri” başlıklı haberde, FETÖ’den ihraç edilen ve tutuklanan eski MİT’çi Enver Altaylı’nın 2018 ve 2020 yılları arasında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ile bazı büyükelçilik görevlileri tarafından sık sık ziyaret edildiği bilgisi yer aldı. Haber üzerine Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

İZİN ALINARAK YAPILDI

“Büyükelçi Erdmann’ın hem Türk hem Alman vatandaşı olan Enver Altaylı’ya konsolosluk ziyaretleri, Alman vatandaşlığı olan bir kişiye 1961 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi temelinde sağlanması gereken konsolosluk hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

GEÇTİĞİMİZ SON İKİ BUÇUK YIL İÇERİSİNDE

Gerek Büyükelçi Erdmann gerekse Almanya Büyükelçiliği’nin diğer temsilcileri tarafından gerçekleştirilen konsolosluk ziyaretlerinin tamamı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulunularak ve izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Türkçe tercümanlar bu ziyaretler bağlamında cezaevinde her aşamada iletişimin sağlanabilmesi bakımından rutin olarak Büyükelçilik görevlilerine eşlik ederler. Bu işler tercümanlarımızın asli görevlerinin bir parçasıdır.”

DİPLOMATİK ZİYARETÇİLER

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı iddiasıyla 2017’de tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı Ankara’daki Sincan Cezaevi’ne konuldu. Altaylı’nın hiç eksik olmayan ziyaretçileri arasında diplomatik isimler de vardı. Alman Der Spiegel dergisi, Ocak’ta Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bir haberde Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın düzenli olarak Altaylı’yı ziyaret ettiğini yazdı. Altaylı’yı Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann’ın 9 kez, Almanya Büyükelçiliği Ataşesi Malin Brügemann’ın 8 kez, Almanya Büyükelçiliği’nde çalışan tercüman Şahin Güler’in 6 kez, Almanya Büyükelçiliği’nde çalışan tercüman Sedanaz İşoğlu’nun 4 kez, Almanya Büyükelçiliği’nde Diplomatik Temsilci olan Ulrich Norbert Meier’in ise 1 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı.