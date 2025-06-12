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Alman döneri denetime takıldı

Güncelleme Tarihi:

#Döner#Almanya#Döner Kebap
Alman döneri denetime takıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 07:00

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan denetimlerde her üç dönerden birinin aslında “döner” olarak satılmaması gerektiği ortaya çıktı.

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Tüketici Koruma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1250 denetimde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Denetim sonuçlarına göre, 428 döner dükkanında satılan ürünlerin aslında yasal olarak “döner kebap” değil, “döner şiş” olarak adlandırılması gerektiği bildirildi.

Alman döneri denetime takıldı

Döner Kebap” Almanya’da koruma altına alınmış bir tanımlama. Ürün içerisinde kıyma bulunması ise belirli bir orana kadar serbest. Kurallara göre dönerdeki kıyma oranı en fazla yüzde 60 olabilir. Ancak yapılan denetimlerde bu sınırın sıkça aşıldığı ve birçok işletmenin kurallara uymadığı tespit edildi.

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#Döner#Almanya#Döner Kebap

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