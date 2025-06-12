Alman döneri denetime takıldı

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Tüketici Koruma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1250 denetimde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Denetim sonuçlarına göre, 428 döner dükkanında satılan ürünlerin aslında yasal olarak “döner kebap” değil, “döner şiş” olarak adlandırılması gerektiği bildirildi.

“Döner Kebap” Almanya’da koruma altına alınmış bir tanımlama. Ürün içerisinde kıyma bulunması ise belirli bir orana kadar serbest. Kurallara göre dönerdeki kıyma oranı en fazla yüzde 60 olabilir. Ancak yapılan denetimlerde bu sınırın sıkça aşıldığı ve birçok işletmenin kurallara uymadığı tespit edildi.