Alman donanması Rus radarı kullanıyormuş

BAŞTA ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına güvenlik gerekçesiyle tepki gösterirken Alman deniz kuvvetlerinde Rusya yapımı radar ve navigasyon sistemleri kullanıldığı ortaya çıktı.

BALTIK FİLOSU KULLANIYOR

Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre Baltık denizinde konumlu Alman savaş gemileri ve denizaltılarında Rus Transas şirketinin imalatı olan sistemler kullanılıyor. Üstelik haberde, Rus yapımı navigasyon ve radarlardaki veri şifreleme sisteminin askeri standartlara uymadığı da belirtildi. İsmini açıklamayan bir Alman donanma yetkilisi, kendi verilerinin Rusya tarafından çalınması konusunda endişe duyduklarını söyledi.

SİBER SALDIRIYA AÇIK

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı geçen yıl, yaz aylarında donanmadaki navigasyon sistemlerinin yabancı ülkelerin sabotajına açık olduğu uyarısında bulunmuştu. İstihbarat raporunda olası bir siber saldırıda donanmadaki navigasyon sistem verilerinin çalınabileceği veya manipüle edilebileceği belirtildi. Raporda en kötü ihtimalle sistemin devre dışı bırakılma tehlikesi olduğu da vurgulandı.

SCHRÖDER ZAMANINDA ALINDI

Rus yapımı radar ve navigasyonların ilk olarak Rusya ile iyi ilişkiler yürüten Gerhard Schröder’in başbakanlığı döneminde 2005 yılında alındığı kaydedildi. Bu dönemde yüzlerce geminin bu sistemlerle donatıldığı belirtildi. Rusya’ya yönelik yaptırımlara karşı çıkan ve Kuzey Akımı 2 projesinin denetleme kurulunda yer alan Schröder, bu nedenle Almanya’da eleştiriliyor. Ancak gazete, Schröder sonrasındaki hükümet döneminde de Rus sistemlerinin alındığını belirtti.

RİSK OLUŞTURMUYOR MU

Gazetenin ‘Transas sistemlerinin denizaltılarımız için tehlike oluşturmadığına garanti verebilir misiniz’ sorusuna Alman Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Hükümet, siber ve şifreleme konusunda güvenliğin sağlanması için büyük çaba sarf ediyor” yanıtını vermiş. Alman Yeşiller Partisi’nin savunma sözcüsü Tobias Lindner ise “Ordu, donanmanın kullandığı navigasyon programının bir güvenlik riski oluşturmadığını temin etmelidir. Bakanlık, niye bir NATO ülkesinin yazılımının kullanılmadığını açıklamak zorundadır” diyor.

SAVAŞ GEMİSİ VE DENİZALTILARDA VAR

Rus yapımı “Navi Sailor 4100” yön bulma sisteminin geminin hızı, rotası ve konumunu belirlediği ve Alman ordusundaki en modern denizaltılardan olan U35’lerde 2015, U36’larda ise 2016 yılından itibaren kullanıldığı kaydedildi.

Rus Transas şirketi 1990 yılında kuruldu. Sivil çalışmaların yanı sıra askeri alanda da üretimler yapıyor. Rus donanması için ürettiği savaş simülasyonları ile Rus Genelkurmayı’ndan ödül alan şirket, 2018 yılında Finlandiyalı Wartsila’ya satıldı.

BİLGİ NOTU



ABD’li yetkililer, Rusya’nın Türkiye’ye sattığı S-400’lerin radarları aracılığıyla Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bilgi toplayabileceğini öne sürerek bu uçakları Türkiye’ye teslim etmedikleri gibi, F-35 projesinden de çıkarmıştı. Türkiye’nin S-400’lere ‘sahip olmaması’ gerektiğini savunan ABD, Ankara’yı daha fazla yaptırımla tehdit ediyor.

RUS NAVİGASYON SİSTEMİ BİR TEHDİT Mİ

Almanya donanmasında kullanılan ‘Navi Sailor-4000’ sivil deniz taşımacılığındaki gemilerde de kullanılıyor. Gemi ve denizaltıların radar, sonar gibi diğer cihazlarıyla bilgi alışverişinde bulunarak çalışan Rus yapımı Navi Sailor-4000 navigasyon sistemi, deniz aracının belli başlı parametrelerini geminin ismi, tipi, boyutu, konumu, hızı, bulunduğu bölgede gece veya gündüz olduğunu, hava durumu, denizde dalga durumu hakkında bilgi toplayıp harita üzerinde işliyor. (Nerdun HACIOĞLU)

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