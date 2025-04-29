Alman Dışişleri’ne muhafazakâr bakan

Haberin Devamı

60 YIL SONRA İLK



Wadephul, 60 yıl sonra bu göreve getirilen ilk CDU’lu bakan olacak. Almanya’nın 10’uncu başbakanı olmaya hazırlanan CDU lideri Friedrich Merz’in güvendiği isimlerden olan Wadephul’u Dışişleri Bakanlığı’na getirmek istemesinde Meclis Avrupa Birliği İlişkileri ile Dışişleri İlişkileri Komisyonlarında görev almasının etkin rol oynadığına dikkat çekildi. Wadepuhl, NATO üyesi Türkiye’nin güvenlik politikasında etkin bir rol oynadığını vurgulamasıyla ve güvenilir bir müttefik olduğunu savunmasıyla da biliniyor.

SERAP GÜLER DE KABİNEYE GİRDİ

2017-2021 yıllarında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Çocuklar, Aile, Mülteci ve Uyum Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Türkiye kökenli CDU milletvekili Serap Güler’in Federal Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı olacağı açıklandı. Bartın’dan göç eden bir ailenin kızı olan ve 1980 yılında Almanya’da dünyaya gelen Güler, otelcilik alanında meslek eğitimi aldıktan sonra Duisburg-Essen Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri ile Alman Dili ve Edebiyatı okudu. 2021 yılından bu yana da Federal Meclis milletvekili olarak görevini sürdürüyor.