Alman Dışişleri Bakanı Doğu Akdeniz için Türkiye'ye geliyor

Bu hafta Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim AB Dışişleri ve Savunma Bakanları'nın Berlin'de ana gündem maddesi. Çarşamba günü AB Savunma Bakanları, perşembe ve cuma günü ise AB Dışişleri Bakanları Berlin'de Doğu Akdeniz'deki gerilimi konuşacaklar. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'ye yaptırımları gündeme getirecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı öncesi salı günü Ankara ve Atina'yı ziyaret edecek. Maas, iki ülke arasında kopan görüşmelerin yeniden başlaması için çaba sarf edecek.

Maas'ın ziyareti öncesi pazartesi günü hükümetin basın toplantısında soruları yanıtlayan Bakanlık Sözcüsü Christofer Burger ziyaretle ilgili şöyle dedi:

"Bizim görüşümüzce belirleyici olan iki ülke arasında doğrudan bir diyalog. Bunun için katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Haftalardır bu konuda aktif çalışıyoruz. Çabalarımız Ankara ve Atina arasında diyaloğun başarılı olması. Bizim açımızdan doğrudan diyaloğa ve gerilimi düşürmek için iki tarafın da gerekli adımlar atmasına ihtiyaç var."

''TEHLİKE ÇOK YÜKSEK''

Burger, ''İki NATO müttefiği arasında bir savaş tehlikesini ne kadar yüksek görüyorsunuz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz oradaki gerilimi çok ciddiye alıyoruz. Bu gerilimin şimdiden AB ve Türkiye arasında ilişkileri ne kadar zedelediği açısından çok endişeliyiz. Bu gerilimin artmaya devam etmesi ve bir çatışma daha ağır sonuçlar doğurabilir."

''Türkiye'nin Oruç Reis gemisiyle sismik araştırma süresini 27 Ağustos tarihine kadar uzatmasını Alman Dışişleri Bakanlığı nasıl değerlendiriyor?'' sorusuna sözcü Burger, şu cevabı verdi:

"Dışişleri Bakanlığı olarak biz Türkiye'nin bu kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Türkiye'nin sismik araştırmayı uzatma kararı bizim görüşümüze göre güncel durumda yanlış yönde bir adım. Bizim şu anda gerginliğin azaltılması yönünde sinyallere ihtiyacımız var."

Başbakan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert de Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la geçen hafta yaptığı görüşmede Fransa'nın Doğu Akdeniz'de izlediği strateji farklı olsa bile hedefin aynı olduğu sözüne dikkat çekti.