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Dünya
İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Alman devlet televizyonundaki Türk spikere linç kampanyası başlatıldı!

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Alman devlet televizyonunda ırkçılık skandalı yaşandı. Türk asıllı spiker Pınar Atalay aşırı sağcı Alman ırkçıların hedef göstermesi sonucu linç kampanyasına maruz kaldı. Olaya Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tepki gösterdi.

Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Türk gurbetçiler ise spiker Atalay'a destek çıktı.

Almanya'da aşırı sağcıların Türklere yönelik başlattığı karalama kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe gerçekleştirdi.

Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, “Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus" sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların hedefi haline geldi.

Canlı yayında Türkçe'yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a "Türkiye’ye git’, ‘Türkçe Almanya’ya ait değildir’ sözleriyle linç kampanyası başlattı.

VERGİLERİNİ GERİ İSTEDİLER

Atalay’a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti. Atalay'a Türk gurbetçileri ve bir çok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.

 

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