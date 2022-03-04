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Alman dergiden bomba iddia! Ukrayna'ya gönderilen füzeler 35 yıllık ve kullanılamaz durumda

#ALMANYA#Ukrayna#Füze
Alman dergiden bomba iddia Ukraynaya gönderilen füzeler 35 yıllık ve kullanılamaz durumda

Almanya'nın ünlü dergisi Der Spiegel Berlin hükümetinin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı füzelerin 35 yıllık olduğunu ve artık kullanılamaz durumda olduğunu iddia etti. Almanya'nın skandal hamlesi, “Federal hükümet için büyük bir utanç” olarak değerlendirildi.

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Rusya-Ukrayna geriliminin başlamasından bu yana çekingen tavrı ile eleştiri oklarının hedefi olan Almanya Moskova'nın işgal kararı vermesi sonrası Rusya'ya yaptırım uygulayan ilk ülkelerden birisi olmuştu.

Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımları artırma sözü veren Almanya'dan geçtiğimiz günlerde yeni bir hamle geldi. Ekonomi Bakanlığı kaynakları, 2 bin 700 adet "Strela" tipi uçaksavar füzesinin sevkiyatına onay verildiğini duyurdu.

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35 YILLIK FÜZELER! İLK KONTROLLERE GÖRE ÇALIŞIR DURUMDA DEĞİLLER

Berlin'in yapacağı askeri yardım Alman Der Spiegel dergisinin yayınladığı bir haberle dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Dergi Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık olduğunu ve yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği iddia etti.

Alman dergiden bomba iddia Ukraynaya gönderilen füzeler 35 yıllık ve kullanılamaz durumda


FÜZELERDE ÇATLAKLAR VAR

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Haberde mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlakların bulunduğu kaydedildi. Ayrıca uçaksavar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların çürümüş halde bulunduğu ve mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği iddia edildi.

Sovyet yapımı füzeler, bir zamanlar Alman Demokratik Cumhuriyeti (GDR) veya Doğu Almanya olarak adlandırılan Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) aitti. Spigel söz konusun füzelerin oksitlenmiş bir itici gaz nedeniyle kullanılmadığını yazdı.

Alman dergiden bomba iddia Ukraynaya gönderilen füzeler 35 yıllık ve kullanılamaz durumda

Ukrayna'ya yapılan askeri sevkiyattan bir görüntü

FEDERAL HÜKÜMET İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ

Avrupa medyası haberi 'Almanya Ukrayna'ya küflenmiş füzeler gönderiyor' başlığı ile duyurdu. Uzun süre kullanılmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” olarak nitelendirildi.

ALMAN BAKAN: TARAF DEĞİLİZ

Almanya, daha önce de Ukrayna'ya bin tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı almıştı. Şimdiye kadar savaş bölgelerine öldürücü silah göndermemeyi tercih eden Berlin hükümeti Ukrayna kararıyla bu tutumunda ciddi bir değişime gitti.

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Ekonomi Bakanı Robert Habeck Almanya'nın savaşta bir taraf olmadığına dikkat çekerek, Rusya'nın uluslararası hukuku bariz şekilde ihlal ettiğini bu nedenle de Ukrayna'ya askeri olarak destekte bulunulduğunu açıkladı. 

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