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Alman CDU/CSU yine şaşırtmadı: ‘Türkiye iyi partner ama AB üyesi olamaz’

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#ALMANYA#Hıristiyan Demokrat Birlik#Hıristiyan Sosyal Birlik
Alman CDU/CSU yine şaşırtmadı: ‘Türkiye iyi partner ama AB üyesi olamaz’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:00

ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılması hedeflenen erken seçimlerden anketlere göre birinci çıkması öngörülen merkez sağdaki Hıristiyan Demokrat Birlik ve Hıristiyan Sosyal Birlik partileri (CDU/CSU), 81 sayfalık seçim programında Türkiye ile ilişkilere de yer verdi.

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Parti programının Avrupa Birliği’nin genişleme ve komşuluk politikalarına bakışını anlatan bölümünde olası CDU/CSU iktidarının Türkiye’ye yaklaşımıyla ilgili ifadeler yer aldı.

YENİ BAŞLANGIÇ VURGUSU

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı komşu devletlerle “yeni bir başlangıç yapılması” gerektiği belirtilirken, “Türkiye, Avrupa için stratejik önemini korumaktadır ve önemli bir partnerdir” vurgusu yapıldı. Türkiye’nin AB değerler düzeninden uzaklaşmakta olduğu öne sürülen belgede, “Bu nedenle de Birliğe (AB) üye olamayacak olmasından üzüntü duyuyoruz” ifadesi yer aldı. Almanya’nın yeni başbakanı olması beklenen CDU lideri Friedrich Merz de Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıktıklarını ama işbirliği istediklerini dile getiriyor. Suriye’de rejimin devrilmesinden sonra konuşan Merz, “Türkiye ile çok daha güçlü bir iş birliği yapmanın Almanya ve Avrupa siyasetinin bir görevi olduğunu” söylemişti.

 

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#ALMANYA#Hıristiyan Demokrat Birlik#Hıristiyan Sosyal Birlik

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