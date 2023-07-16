Alman Bild gazetesinden dikkat çeken Türkiye analizi: Yeni dönem Avrupa'yı da etkiliyor!

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2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.

İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Fransız lider Macron, Alman Şansölye Scholz'un da aralarında olduğu dünya liderleri ile bir araya gelen Erdoğan'ın diplomasi trafiği zirvenin son günü de hız kesmeden devam etti.

Erdoğan, Vilnius’ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İki liderin aylar sonra ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeyi mercek altına alan Alman Bild gazetesi dikkat çeken bir Türkiye analizine imza attı.

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Atina ve Ankara'nın NATO şemsiyesi altında yer almalarına rağmen uzun yıllardır gergin bir ilişkiye sahip olduğunun altını çizen Alman gazete zirvede diplomatları şaşırtan bir gelişme yaşandığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Çarşamba günü Vilnius'taki NATO zirvesinde diplomatlar şaşkına döndü: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha uzun bir sükunete ve bir iletişim kanalının kurulmasına yol açan siyasi bir anlaşmaya vardılar.'

'İki isim ve heyetleri arasındaki görüşmenin yarım saatten fazla sürmemesi gerekiyordu, ancak bir saat beş dakika sürdü' diyen Bild, görüşmenin atmosferinin pozitif olduğunun altını çizdi.

Gözden Kaçmasın İngiliz gazeteden Erdoğan vurgusu: Hedeflerinin çok ötesine uzanıyor Haberi görüntüle

'Bir felaket her şeyi değiştirdi' diyen Alman gazete ikili ilişkilerdeki yumuşamanın depremden sonra başladığına vurgu yaptı.

Liana Spiropoulou imzalı haberde 'Atina hemen yardım teklifinde bulundu ve her düzeyde dayanışma açıklamaları yapıldı: Yunanistan Cumhurbaşkanı, hükümet, siyasi partiler, sendikalar ve her türlü sivil toplum kuruluşu yardım etme isteklerini dile getirdiler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi ziyaret eden ilk üst düzey Avrupalı ​​yetkili oldu. Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını kucaklayarak karşıladı' ifadelerine yer verildi.

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'YENİ DÖNEM AVRUPA'YI DA ETKİLİYOR'

İki ülke arasındaki ilişkinin normalleşmesinin tüm Avrupayı etkilediğine vurgu yapan Bild şu değerlendirmede bulundu;

'Eski düşmanlar arasındaki ani aşk artık iki ülkenin liderleri tarafından resmen imzalandı ve bu yeni dönem sadece iki ülkeyi değil tüm Avrupa'yı etkiliyor. Bunun nedeni göç Krizi.'

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre 2023’ün ilk çeyreğinde sadece Orta Akdeniz’de 441 göçmen yaşamını yitirdi.

HER YIL YÜZLERCE GÖÇMENE MEZAR OLUYOR

Umuda yolculuk yüzlerce göçmenin canına mal oluyor. Türk Sahil Güvenliği'nin önemine vurgu yapan Bild, Türkiye'nin göç krizinde Yunanistan ile işbirliğini artırdığını belirtti.

Bild 'İyi niyet o kadar ileri gitti ki, Türk sahil güvenliği düzinelerce tekneyi Yunan sularına ulaşmadan önce durdururken, insanlar Batı Trakya sınırlarına geri götürüldü' dedi.

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Aynı haberde 'Resmi rakamlara göre 1 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar 4 bin 291 göçmen taşıyan 166 teknenin Avrupa'ya girişi engellendi. Aynı zamanda, Türk güçleri tarafından Meriç nehri sınırındaki birkaç adada yüzlerce kişi tutuklandı. Sadece bir vakada 330 kişinin iade edildiği bildirildi' ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE'NİN İYİ NİYETİ ÇOK YARDIMCI OLUYOR'

Bild Yunan hükümetinin eski ulusal güvenlik danışmanı Alexandros Diakopoulos'un görüşlerine de haberde yer verdi.

Diakopoulos, BİLD'e 'Türkiye'nin iyi niyeti çok yardımcı oluyor' dedi.