Alman başkana ‘Türk eşe torpil’ suçlaması

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Hessenschau haber sitesinin, Hessen Eyalet Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, savcılığın dava açılması için başvurduğu da yer aldı.

EVLERİ AYIRDILAR

Frankfurt Savcılığı, bir yılı aşkın bir süredir, Feldmann hakkında makamını kullanarak kişisel çıkar elde ettiği şüphesi nedeniyle ön soruşturma yürütüyordu. Feldmann’ın o zamanlar birlikte yaşadığı eşi Zübeyde Temizel’in AWO adlı kuruma ait bir yuvada müdür olarak işe başladığı ancak belediye başkanının nüfuzunu kullanarak yüksek maaş verilmesini sağladığı iddialar arasında yer alıyor. Zübeyde Temizel’e ayrıca bir de makam aracı tahsis edildiği de belirtiliyor. Feldmann’la ilgili iddialar ilk olarak geçtiğimiz yıl yapılan belediye seçimlerinden kısa bir süre önce medyaya yansımıştı. 2016 yılında evlenen ve bir çocukları olan çiftin bu süre içinde evlerini ayırdığı ancak henüz resmi olarak boşanmadıkları kaydediliyor.

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‘KENDİMİ SAVUNURUM’

Feldmann, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada, “Saklanmayacağım ve iddiaları sükunetle karşılayacağım” dedi. Hakkındaki iddiaları ilk çıktığı günden bu yana reddeden Feldmann, mahkemeye çıkarsa kendisini savunacağını söylüyor.