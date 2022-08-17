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Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor

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#Bayraktar TB2 SİHA#ALMANYA#Dünya
Alman basınından Türk SİHAlarına övgü: Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 12:26

Türiye'nin askeri endüstrisini mercek altına alan Alman Focus internet sitesi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Haberde Bayraktar TB2 için 'Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor' denildi.

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Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı Avrupa'nın gündeminden düşmüyor.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Bayraktar TB2 Alman basınına manşet oldu. Alman Focus internet sitesi SİHA ile ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı.

Söz konusu modelin Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığının vurgulandığı haberde şu ifadeye yer verildi;

'Silah sistemi, Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor.'

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Savunma sanayiindeki atılımların 1970'li yıllarda ABD'nin uyguladığı silah ambargosu sonrası başladığına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin izlediği yolun 'kendi kendine yeterlilik' olduğu belirtildi.

HEDEF YÜZDE YÜZE ULAŞMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu alanda yüzde 70 oranında kendi kendisine yeten bir ülke olduğunu açıkladığı bilgisine yer veren gazete hedefin bu oranı yüzde yüze çıkarmak olduğunu yazdı.

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Aynı haberde Türkiye'nin SİHA'ların haricinde çeşitli zırhlı araçlar, muharebe tankları, taşınabilir roketatarlar, helikopterler ve uydu sistemi geliştirdiğinin altı çizildi ve Bayraktar TB2 için şu değerlendirmeye yer verildi;

'Ukrayna savaşı, Türkiye'nin şu anda dünyanın sunabileceği en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyuyor' denildi.

Haberde ayrıca pek çok ülkenin Türk SİHA'sını satın almak için sıraya girdiği bilgisine yer verildi.

Alman basınından Türk SİHAlarına övgü: Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

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Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

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  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği25.000 Feet Maksimum İrtifa

Alman basınından Türk SİHAlarına övgü: Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;

  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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#Bayraktar TB2 SİHA#ALMANYA#Dünya

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