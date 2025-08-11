Alman basınında çarpıcı iddia: Ukrayna'lı çocuklar online satışta! İsimleri, yaşları, fiziksel özellikleri ve kişilik tanımlarıyla...

Haberin Devamı

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4. yılına yaklaşırken çok çarpıcı bir iddiayı öne sürdü.

Bild gazetesinde yer alan iddiaya göre, Rusya'da yayın yapan bir internet sitesi, Ukrayna'dan kaçırılan çocukları "adeta birer ürün gibi" satışa çıkardı.

"Save Ukraine" isimli yardım kuruluşunun ortaya çıkardığı sitede, 294 Ukraynalı çocuk listeleniyor. Listelenen çocukların fotoğraflarının yanı sıra yaş, cinsiyet, kişilik özellikleri, sağlık durumları gibi bilgiler yer alıyor.

Site "çevrimiçi köle pazarı gibi" görünüyor ve çeşitli özelliklere göre arama yapılabiliyor. Her çocuğun fotoğrafının yanında kısa bir açıklama yapılmış durumda.

"KİMSENİN HAYAL ETMEK İSTEMEYECEĞİ KABUS"

Bild gazetesi, siteye ilişkin haberinde "Kimsenin hayal etmek istemeyeceği bir kabus. Ancak yine de gerçek. İsimleri, yaşları, saç renkleri, göz renkleri ile Ukraynalı çocuklar sanki oyuncak gibi satılıyor. Kaçırılmış, sürgün edilmiş, vatanlarından koparılmış çocuklar" ifadelerini kullandı.

Haberde, çocukların kişilik özelliklerine değinilirken bir erkek çocuğunun "uysal, girişken, çalışkan, spora ilgi duyan ve liderlik özellikleri belirgin" olarak nitelendiği aktarıldı. Bir kız çocuğu ise "Oyunculuğa yetenekli, sesi güzel ve dans edebiliyor, şiir ve düz yazı okumaya kabiliyetli" olarak nitelendirildi.

"RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN GELEN ÇOCUKLAR"

"Save Ukraine" kuruluşunun başkanı Mikola Kuleba, çocuklarının çoğunun "Rusya'nın işgal ettiği Herson, Mariupol, Luhansk gibi bölgelerden" geldiğini öne sürdü.

Kuleba, çocukların klasik "savaş yetimleri" olmadığını belirtti ve bazı çocuklarının ebeveynlerinin öldürülmüş oldğunu iddia etti. Kuleba'nın iddiasına göre bazı çocuklar, Rus olduklarına dair belgeler çıkartılarak "yasal hale getirildi" ve yeni kimlikleriyle çocuk esirgeme sistemine kaydedildi.

Ukrayna hükümetinin iddiasına göre ise savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 20.000 Ukraynalı çocuk Rusya tarafından kaçırıldı. Ancak şu ana kadar 400'den azı ülkelerine geri döndü.