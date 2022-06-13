Alman basını yazdı: Scholz iki lider ile Ukrayna’ya gidecek

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Savaşın başlamasının üzerinden üç ay geçmesine rağmen Ukrayna’ya gitmeyen Scholz, ağır eleştiriliyordu. Alman Bild am Sonntag gazetesi, Scholz’un Almanya’da 26-28 Haziran’da yapılacak G7 zirvesinden önce Kiev’i ziyaret edeceğini iddia etti. Gazete, Scholz’un, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile birlikte Ukrayna’yı birlikte ziyaret edeceklerini duyurdu. Draghi’yi ziyarete dahil etme fikrinin Fransa’dan geldiği kaydedildi. Üç lider, ziyaretle AB’nin Kiev’e güçlü destek mesajını iletecek.