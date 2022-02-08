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Alman bakandan Ukrayna ziyaretinde çarpıcı yorum: 'Tatil beldesiydi, şimdi savaşa tanıklık ediyor'

#Donbass Bölgesi#Annalena Baerbock#Ukrayna
Alman bakandan Ukrayna ziyaretinde çarpıcı yorum: Tatil beldesiydi, şimdi savaşa tanıklık ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iki günlük Ukrayna ziyareti kapsamında ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini ziyaret ederek, “Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanıklığını yapıyor” dedi.

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İki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Ukrayna’ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini ziyaret etti. Miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyen Bakan Baerbock, bölgede incelemelerde bulunurken, Ukraynalı askerler tarafından korundu.

Bir zamanların tatil bölgesi olan Donbass’ın harabeye döndüğünü belirten Baerbock, "İnsanlar bir gün içerisinde sahip oldukları her şeyi kaybettiler. Yollarda oyuncaklar duruyor, evler yıkılmış. Bir zamanlar tatil beldesi olan bu bölge Avrupa'nın ortasındaki savaşın tanıklığını yapıyor. İki ülke arasındaki ihtilaf sadece diplomatik yollardan çözülebilir. Bu konuda Ukrayna’ya desteğimiz devam edecek" dedi.

Baerbock, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın (AGİT) gözlem misyonunun yerinde görevini yürütebilmesinin öneminde değinerek, Almanya ve Fransa'nın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaptığı Normandiya Formatı'nda ilerleme sağlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

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#Donbass Bölgesi#Annalena Baerbock#Ukrayna

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