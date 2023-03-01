Alman bakandan itiraf gibi açıklama: Sorumlulukları yerine getirecek gücümüz yok

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Avrupa'daki savaş 1 yıldır kanlı bir biçimde devam ederken Batı yaptırımlar ile Rusya'yı adeta hizaya getirmeye çalışıyor.

Son olarak Ukrayna'ya tank gönderme kararı alan Almanya'da gündem Savunma Bakanı Pistorius'un sözleri.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası askeri harcamalarını radikal bir düzeyde artıran Almanya, topraklarını savunacak güçte değil.

Bu tespit Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius'a ait. Pistorius, Almanya’nın NATO’daki sorumluluklarını yerine getirme gücüne sahip olmadığını söyledi.

Şansölye Olaf Scholz’un ‘dönüm noktası’ olarak nitelediği Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Alman Ordusu’nun donanımı için 100 milyar Euro ‘varlık fonu’ ayrıldığını ilan ettiği halde, ordunun durumunun hâlâ kötü olduğu açıklandı.

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Kısa bir süre önce görevi devralan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, SPD Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmasında, 'Bizim, Rusya gibi bir saldırgana karşı savunma gücüne sahip bir silahlı kuvvetimiz yok' dedi.

ORDUYLA İLGİLİ BAZI BELGELER GİZLENDİ

Pistorius, Alman Ordusu’nun NATO’daki müttefiklerini savunacak güce sahip olmadığını da söyledi.

Almanya’nın Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 2’sinin savunmaya ayrılması hedefine hâlâ ulaşamadığını hatırlatan Pistorius, 'Biz, NATO’daki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Geçmişte bunu yerine getirmedik. Burada veya Polonya’da yaşayan insanların güvenliği için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Bunun için de yaptığımız sözleşmelerde üstlendiğimiz sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım' dedi.

Pistorius, zaman kaybetmeden Alman ordusunun ihtiyacı olan silahların, mermilerin, ağır silahların satın alınması gerektiğini de söyledi.

Öte yandan, geçmişte Alman Ordusu’nun berbat konum ve durumda olduğunun ilgili bakanlar tarafından gizlendiği de ileri sürüldü.

Şu anda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olan eski Federal Savunma Bakanı Ursula von Leyen döneminde Alman Ordusu ile ilgili bazı belgelerin ‘gizli kategorisi’ne alınıp Federal Meclis milletvekillerine bile gösterilmediği belirtildi.