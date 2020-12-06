Alman bakandan Biden’a mesaj: Rusya ve Türkiye’ye boşluk bırakmamalıyız

Heiko Maas, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, “ABD’nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek çünkü birlikte iş birliği yaklaşımını destekliyoruz” ifadesini kullandı. Avrupa ve ABD’nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini belirten Maas, şunları kaydetti: “Örneğin, Libya ya da Suriye’de olduğu gibi, Rusya ya da Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız. Biz Avrupalılar, ABD ile ittifak içinde barışı, demokrasiyi ve insan haklarını garanti altına almak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki yurtdışı operasyonları ile Rusların askeri hedeflerini engellediğini belirterek, “Bu kötü bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortadoğu’da herkesi korkutuyor. Çok öngörülmez ve çok kararlı. Siyasi boşluk gördüğü yerlere giriyor” demişti.

‘YAPTIRIM KARŞISINDA TAVİZ YOK’

Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınacağı 10-11 Aralık’taki kritik zirveye günler kala Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan, “yaptırımlar karşısında egemenlik haklarından taviz verilmeyeceği” açıklaması geldi. Yunanistan Dışişleri’nin Twitter’dan paylaştığı bir makaleye cevaben yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye’ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye’nin Meis Adası veya 10 mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından taviz vermesine neden olmayacak. Yunanistan er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir.”

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imzalı makalede, Türkiye’nin Avrupa ve Doğu Akdeniz’in istikrarını tehdit ettiği, NATO’daki uyuma zarar verdiği iddiaları yer alıyor.