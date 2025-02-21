×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Alman Bakan tacizi anlattı: ‘Hâlâ gözümün önünde’

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#BAKAN#Taciz
Alman Bakan tacizi anlattı: ‘Hâlâ gözümün önünde’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 07:00

Almanya’da pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesinde bir podcast’in konuğu olan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, geçmişte maruz kaldığı cinsel tacizi anlattı.

Haberin Devamı

2014 yılı Germany’s Next Topmodel yarışmasının kazananı Stefanie Giesinger’ın konuğu olan 44 yaşındaki siyasetçi, ABD’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan cinsel şiddeti ifşa hareketi “Me Too” sonrası geçmişte yaşadığı olayları düşünmeye başladığını söyledi. Aklına gelen olaylardan birinde okula giderken otobüsteki yaşça büyük bir adamın elini dizine koyduğunu hatırladığını söyledi. “Gerçekten bu hâlâ gözümün önünde, oysa bunu tamamen unutmuştum. Yer değiştirebilmek için beş durak beklemem gerekmişti” diyen Baerbock, kendisini harekete geçmekten alıkoyan şeyin korku ve utanç olduğunu ifade etti. “Utanç, yer değiştirmeli. Bu utancı hissetmesi gereken biz değiliz” diyen Alman Bakan, “Bu meseleleri farklı kadınların ve hatta en önemlisi erkeklerin de konuşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#BAKAN#Taciz

BAKMADAN GEÇME!