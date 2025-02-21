Alman Bakan tacizi anlattı: ‘Hâlâ gözümün önünde’

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2014 yılı Germany’s Next Topmodel yarışmasının kazananı Stefanie Giesinger’ın konuğu olan 44 yaşındaki siyasetçi, ABD’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan cinsel şiddeti ifşa hareketi “Me Too” sonrası geçmişte yaşadığı olayları düşünmeye başladığını söyledi. Aklına gelen olaylardan birinde okula giderken otobüsteki yaşça büyük bir adamın elini dizine koyduğunu hatırladığını söyledi. “Gerçekten bu hâlâ gözümün önünde, oysa bunu tamamen unutmuştum. Yer değiştirebilmek için beş durak beklemem gerekmişti” diyen Baerbock, kendisini harekete geçmekten alıkoyan şeyin korku ve utanç olduğunu ifade etti. “Utanç, yer değiştirmeli. Bu utancı hissetmesi gereken biz değiliz” diyen Alman Bakan, “Bu meseleleri farklı kadınların ve hatta en önemlisi erkeklerin de konuşması gerekiyor” ifadelerini kullandı.