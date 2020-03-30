Alman askeri uçakları Fransa’dan hasta taşıdı

Alman ordusuna ait askeri uçaklar İtalya’dan sonra Fransa’dan da koronavirüs hastalarını Almanya’ya taşıdı. Strasbourg’dan alınan hastalar Ulm kentindeki askeri hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Federal Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK), “Fransa’nın bizim yardımımıza ihtiyacı var. Elbette dostlarımızın yanında olacağız. Fransız mevkidaşım Florence Parly ile bu konuyu konuştum. Ona, Alman ordusunun Fransa’dan ağır hastaları Almanya’ya taşıyıp askeri hastanelerde tedavi edileceğini söyledim. Birlikte durursak güçlü oluruz” dedi. Geçen cumartesi günü de Alman ordusuna mensup askeri uçaklar İtalya’nın Bergamo kentinden koronavirüs bulaşmış ağır hastaları Almanya’nın Köln kentine tedavi için taşımıştı.