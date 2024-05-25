Alman adasında VIP ırkçılık

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Partiyle ilgili video viral olurkan Başbakan Olaf Scholz görüntüleri ‘iğrenç’ olarak nitelendirdi.

HİTLER BIYIĞI YAPIYOR

Sosyal medyada dolaşan klipte bir barın terasında bir grup genç, popüler bir dans parçasının melodisi eşliğinde “Almanlar için Almanya, yabancılar dışarı” diye şarkı söylerken görülüyor. İçlerinden biri de iki parmağıyla yasaklanmış bir Hitler bıyığı yaparken görülüyor. X platformunda paylaşım yapan Scholz, “Bu tür sloganlar iğrenç. Kabul edilemez” diye tepki gösterdi. Polis, hafta sonunda Kampen kasabasındaki Pony adlı bir barda meydana geldiği düşünülen olayı soruşturduklarını açıkladı. 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Pony isimli işletmenin sahipleri “Kendimizi her türlü ırkçılık ve ayrımcılıktan uzak tutuyoruz” diye açıklama yaparken Alman Bild Gazetesi, partiye katılım ücretinin 150 Euro olduğunu ve barın önünde Porsche araçların durduğunu bildirdi. Adadan sorumlu Flensburg sorumlu polis departmanı videoda suç unsuru olup olmadığının incelendiğini açıkladı. Schleswig-Holstein eyalet polisi de Platform X üzerinden videonun incelendiğini doğruladı ve “İlgili makamlara ilettiğiniz çok sayıda ihbar için teşekkür ederiz” dedi.