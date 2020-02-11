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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Rusya’da alkollü sürücü, trafik polisinden kaçarken aracıyla ünlü St. Petersburg meydanına daldı. Yayaların yanından hızla geçen sürücüyü, 2 polis aracı durdurmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kovalamacanın sonunda alkollü sürücü gözaltına alındı.

Olay, Rusya’nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, trafik polisleri tarafından durdurulmak istendiği sırada gaza basarak kaçmaya başladı. 2 polis aracı da alkollü sürücünün peşine takıldı.

Sürücü bir süre kaçtıktan sonra ünlü St. Petersburg meydanına girerek yayaların yanından hızla geçmeye başladı. Bu sırada polis araçları da sürücüyü durdurmak için sıkıştırmaya çalıştı. O anlar amatör ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki sürücünün alkollü olduğu ve polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Alkollü sürücü, trafik kurallarını ihlal etmek ve yayaların hayatlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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