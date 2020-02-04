Alkollü sürücü dehşeti: Üçü kardeş 4 çocuğu ezdi

Cumartesi gecesi meydana gelen olayda Avustralya’nın Sydney kentinde Samuel Davidson kullandığı otomobil, dondurma almaya giden çocuklara kaldırımda çarptı. Polis yetkilileri 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun ise yaralandığı kazada otomobili kullanan 29 yaşındaki Samuel Davidson’ın alkollü olduğunu açıkladı. Kazada 8 yaşındaki Sienna, 12 yaşındaki Angelina ve 13 yaşındaki Antony adlı 3 kardeş ile 11 yaşındaki kuzenleri Veronique Sakr’ın yaşamlarını yitirdiğini bildiren polis, yaralanan biri ağır 3 çocuğun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ölen 3 kardeşin babası Danny Abdallah “Tüm söylemek istediğim, lütfen şoförler dikkatli olsunlar. Bu çocuklar sadece masumca yürüyorlardı. Bu sabah uyandım ve 3 çocuğumu kaybetmiştim” dedi.

ALKOL ORANI LİMİTİN 3 KATI

Olay yerinde gözaltına alınan, 2 Nisan’da hâkim karşısına çıkarılacak olan Davidson’ın kaza yaptığı esnada kanındaki alkol oranının yasal limitin üç kat üzerinde olduğu kaydedildi. Lübnan haber ajansı, kazanın Lübnanlıların yoğun olarak yaşadığı Oatlands bölgesinde meydana geldiğini, ölen ve yaralanan çocukların da Lübnanlı olduğunu duyurdu.