Alkollü fil kullanma yasağı
Sri Lanka’da yeni çıkarılan hayvanları koruma kanunu kapsamında, her fil için üzerinde hayvanın DNA kaydını içeren fotoğraflı biyometrik kimlik çıkarılması zorunlu kılındı.
Artık her ‘evcil’ filin günde 2.5 saat yıkanması da gerekiyor. Günde 4 saatten fazla çalıştırılamayacak hayvanların ayrıca 6 ayda bir sağlık kontrolüne götürülmesi isteniyor. Binicisinin alkollü olarak fili kullanması da yasaklanırken, bu kısıtlamaların ihlal edilmesi halinde fil sahiplerini üç yıl hapis cezası bekliyor. Böyle bir durumda hayvanlar da devlet korumasına alınıyor.