Alkollü fil kullanma yasağı

Artık her ‘evcil’ filin günde 2.5 saat yıkanması da gerekiyor. Günde 4 saatten fazla çalıştırılamayacak hayvanların ayrıca 6 ayda bir sağlık kontrolüne götürülmesi isteniyor. Binicisinin alkollü olarak fili kullanması da yasaklanırken, bu kısıtlamaların ihlal edilmesi halinde fil sahiplerini üç yıl hapis cezası bekliyor. Böyle bir durumda hayvanlar da devlet korumasına alınıyor.

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