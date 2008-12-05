Alkollü bisiklet sürücüsüne 800 YTL ceza

Alkollü şekilde bisiklet kullananların giderek artan sayıda trafik
kazasına neden olmasının ardından alınan önlemler çerçevesinde özellikle gece saatlerinde polislerin barlarda denetim yaptığı, alkollü olarak bisiklet kullananlara 800 YTL para cezası verdiği bildirildi.
Pilot bölge seçilen Somogy kentinin emniyet müdürlüğü trafik şubesi yöneticisi Tibor Kulcsar da birkaç gün içerisinde 400 bisiklet sürücüsü ve 250 yayanın denetlendiğini, 39 bisiklet sürücüsü ve 30 yayaya trafik kurallarına uymadıkları için para cezası verildiğini belirtti.