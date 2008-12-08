Alkolizme çare bulan doktor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Kendisi de bir alkolik olan Fransız kardiyolog doktor, alkolizme çare bulduğunu iddia ediyor.

Fransa’nın önde gelen kalp uzmanlarından olan Dr. Olivier Ameisen, "boclofen" adlı kas gevşetici ilacı kullanarak kendi alkol bağımlılığını yendiğini söyledi. Son Bardak adlı kitabında tecrübelerini anlatan Ameisen, ’baclofen’in alkola duyulan arzuları bastırdığını öne sürdü. Fransız medyasında kitabının yaygın olarak tanıtılmasının ardından alkolikler aynı tedaviyi görmek için doktorlara akın etti. Bazı doktorlar, reçetelere bu ilacı yazdıklarını ve beklenmedik başarılar elde ettiklerini açıkladılar. Ancak yine de birçok doktor bu yönteme kuşkuyla bakıyorlar. Günde 5 miligramlık dozla kendisini tedaviyebaşlayan Ameisen, "İlk etkileri kaslarımda sihirli bir gevşeme ve bebek gibi uyumak oldu" diyor. Bununla birlikte alkol alma isteğinin de azalmaya başladığını söyleyen doktor, dozu giderek artırdığını ve sonunda alkolden tamamen kurtulduğunu anlattı.