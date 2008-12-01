Alkışlanan ilk öpücük

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’nin Chicago Kenti’nde yaşayan Melody LaLuz (28) ve Claudaniel Fabien (30) çifti, ilk kez nikah masasında öpüştü.

Chicago Tribune Gazetesi’nin haberine göre, şehirdeki devlet okullarında "cinsel perhiz" dersleri veren iki öğretmen, birbirlerine aşık oldu. LaLuz ve Fabien, çocuklara tavsiye ettikleri hayat tarzına, nişanlı oldukları sürece de bağlı kaldı.



Balayı Bahamalar’da



Çift, bu süre içerisinde hiç öpüşmedi, hatta aynı evde yalnız bile kalmadı. Önceki gün evlenen LaLuz ve Fabien, yüzükleri takar takmaz ilk kez öpüştü. İki dakikalık öpücük, davetlilerin alkışları ve tezahüratlarıyla renklendi. Bahamalar’a giden çift, "Balayında ne yapacağımız konusunda herhangi bir endişemiz yok" dedi.