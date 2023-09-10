×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Aliyev’in KKTC sözleri Rumları panikletti

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#KKTC#İlham Aliyev
Aliyev’in KKTC sözleri Rumları panikletti
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) önceki gün Bakü’de düzenlenen doğal afetler yönetimi toplatısında, “Etkinliğimizde KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır” sözleri Kıbrıs Rum yönetiminde, “Azerbaycan KKTC’yi tanıyabilir” paniğine yol açtı.

Haberin Devamı

KKTC’de ise sevinçle karşılandı. Rum lider Nikos Nikos Hristodulidis, Azerbaycan’da büyükelçilikleri bulunmaması nedeniyle AB üzerinden sert tepki gösterdiklerini belirtti. Rum Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Theodoso Gotsis ise “Azerbaycan, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’nin tanınmaması yönündeki kararlarına saygısızlık yapıyor. Hem AB hem Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde farklı düzeylerde tepkimizi gösteriyoruz” dedi.

TATAR TEŞEKKÜR ETTİ

Aliyev’in sözleri KKTC’de ise sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz’deki bir Türk devleti olan KKTC, varlığını bu anlayışla sürdürürken, Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin, giderek artması, en büyük temennimdir. Aliyev’e yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür eder, kardeşlik ve işbirliğimizin sonsuza kadar sürmesini temenni ederim” dedi. Halihazırda dünya üzerinde Türkiye’den başka KKTC’yi tanıyan ülke yok. KKTC’nin geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olarak kabul edilmesi, tanınma konusunda beklentileri arttırmıştı. Kıbrıs Rum Kesimi ise KKTC’nin resmi olarak tanınmasını statükonun meşruiyet kazanması açısından riskli buluyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#KKTC#İlham Aliyev

BAKMADAN GEÇME!