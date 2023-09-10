Aliyev’in KKTC sözleri Rumları panikletti

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KKTC’de ise sevinçle karşılandı. Rum lider Nikos Nikos Hristodulidis, Azerbaycan’da büyükelçilikleri bulunmaması nedeniyle AB üzerinden sert tepki gösterdiklerini belirtti. Rum Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Theodoso Gotsis ise “Azerbaycan, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’nin tanınmaması yönündeki kararlarına saygısızlık yapıyor. Hem AB hem Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde farklı düzeylerde tepkimizi gösteriyoruz” dedi.

TATAR TEŞEKKÜR ETTİ

Aliyev’in sözleri KKTC’de ise sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir millet, üç devlet olgusuyla Doğu Akdeniz’deki bir Türk devleti olan KKTC, varlığını bu anlayışla sürdürürken, Azerbaycan ile aramızdaki gönül birliğinin, değerlerin ve aynı milletin kopmaz bir parçası olarak münasebetimizin, giderek artması, en büyük temennimdir. Aliyev’e yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür eder, kardeşlik ve işbirliğimizin sonsuza kadar sürmesini temenni ederim” dedi. Halihazırda dünya üzerinde Türkiye’den başka KKTC’yi tanıyan ülke yok. KKTC’nin geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olarak kabul edilmesi, tanınma konusunda beklentileri arttırmıştı. Kıbrıs Rum Kesimi ise KKTC’nin resmi olarak tanınmasını statükonun meşruiyet kazanması açısından riskli buluyor.