Aliyev'e 3'üncü kez seçilme yolu

Nurettin ATMACA/ BAKÜ, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi AZERBAYCAN Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci kez kazanarak geçen Ekim ayında liderlik koltuğuna oturan İlham Aliyev'in 5 yıl sonra yapılacak seçimlere de katılabilmesi için başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi tarafından Anayasa değişikliği için hazırlıklara başlandı.

Azerbaycan Anayasası'na göre iki kez cumhurbaşkanı seçilen kişi üçüncü kez seçimlere katılamıyor. Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, yaptığı açıklamada, iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilmesine yasak koyulmasının anti-demokratik ve halkın seçim hakkının engellenmesi demek olduğunu söyledi. Ahmedov şöyle dedi:

“Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda 1 yapılması halkın seçim hakkını tam olarak hayata geçiriyor. Yani, seçmenlerin güvenini kazanan kişi seçilebilsin, güvenini kazanamayan seçilemesin. Cumhurbaşkanı yetkilerinin zamanla sınırlandırılmasına yönelik böyle bir kuralın olduğu ortamda bir kişinin iki defadan fazla seçilmesine yasak konulması halkın seçim hakkının sınırlandırılması demektir. Bu durumda halkın iradesinin ifadesi olan demokratik kural ve prensipler bozuluyor Hem de o şahsın seçilmek hakkından çok halkın seçim hakkını zedeleniyor.”



Azerbaycan Anayasası'ndaki bu sınırlamanın, bir kişinin iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilmesine koyulan mahdudiyetin seçmenlerin seçim imkanını ve hakkını sınırladığını öne süren Ahmedov, şöyle devam etti:

“Bu sınırlama cumhurbaşkanı görmek istedikleri, çok güvendikleri sahsa oy vermek imkanının onların elinden alıyor ve netice itibari ile diğer sahsa oy vermek mecburiyeti ile karşı karşıya bırakıyor. Düşünün ki; bu format ülke gelişmesine müstesna katkılar yapabilecek sahsı kendi potansiyelini kullanmak imkanından mahrum ediyor. Yani devlet ve toplumsal çıkarlar bakımından yararlı olmuyor. Bir sahsın iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilmesine koyulan yasak anti demokratik hem de adaletsizdir. Onun için de kaldırılmalıdır. Hem de ne kadar erken olursa, o kadar iyi olur. Yeni Azerbaycan Partisi'nin tavrı böyledir ve inanıyorum ki, partimizin bu görüşü halkın çoğunluğunun isteğini ifade ediyor.”



YAP Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, anayasa ve yasalara saygılı olduklarını ancak, bunu değişmez kural olarak saymanın düzgün olmadığını belirterek, “İnanıyorum ki; Anayasa'da halkın iradesi doğrultusunda değişiklik edilmesinin zamanı geldi” dedi.



Konunun YAP’ta ve Azeri kamuoyunda tartışıldığını ve yakın günlerde bunun belirginleşeceğini belirten Ahmedov, partisinin öne sürdüğü görüşün Azerbaycan halkı tarafından da destekleneceğine inandığını söyledi.

