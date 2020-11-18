Aliyev’den zafer turu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail illerini önceki gün ziyaret etti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Aliyev, önce Fuzuli ve Şuşa kentleri arasında yapılacak yeni yolun temel atma törenine katıldı. Aliyev, yeni yolun büyük önem taşıdığını vurguladı. Bunun, işgalden kurtarılan topraklarda hayata geçirilen ilk proje olduğunu ifade eden Aliyev, Şuşa’nın kurtarılması ile Ermenistan’ın, Azerbaycan’a karşı direnmenin anlamsız olduğunu kabullendiğini ifade etti. Aliyev, “Düşman 10 Kasım’da kapitülasyon imzalamak zorunda kaldı. Şuşa operasyonu, dünya savaş tarihinde özel bir yer alacaktır. Bu operasyonu bizim kahraman askerlerimiz dağlardan, tepelerden, patikalardan geçerek sadece hafif silahlarla gerçekleştirdi. Şuşa’nın kurtarılması bizim şanlı zaferimizdir” dedi.

‘ÇATIŞMA BİTTİ’

Ermenilerin bölgeye yıllar boyunca verdiği zararın hesaplanacağını, mağdurların haklarının devlet tarafından giderileceğini bildiren Aliyev, insanların kendi ata yurtlarına döneceklerini kaydetti. Aliyev, “Şimdi sorunun siyasi çözüm aşamasına geçtik. Bu aşamada da Azerbaycan istediğini elde ediyor ve edecektir. Sorunun çatışma aşaması bitmiştir. Biz düşmanı kapitülasyon imzalamak zorunda bıraktık. Bugüne kadar işgal altında bulunan Laçin, Ağdam ve Kelbecer illeri de geri veriliyor. Bakın onlar nasıl vahşilikler yapıyor. Evleri, binaları, okulları yakıyorlar, ağaçları kesiyorlar. Elektrik hatlarını kırıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ’

Aliyev, daha sonra kendi kullandığı zırhlı araçla Fuzuli şehir merkezine geldi. Buradaki yapılardan birinin önünde Azerbaycan bayrağını öpen Aliyev, bayrağı göndere çekti. Fuzuli’nin köyleri ve şehir merkezinin harabe halinin insanın içini sızlattığını söyleyen Aliyev, “Yıkılan Fuzuli şehri Ermeni faşizminin canlı şahididir. Tüm dünya bunu görmeli ve 30 yıl olduğu gibi sessiz ve kayıtsız kalmamalı. Bu kayıtsızlık Ermeni işgalini pekiştiriyordu” diye konuştu.





BAYRAĞI ÖPÜP GÖNDERE ÇEKTİ

Aliyev, 44 gün süren savaşta farklı ülkelerden çok sayıda baskı ve tehdit mesajları aldıklarını belirterek, “Ben kimse bizim önümüzü kesemez demiştim. Sonuna kadar gideceğiz. Düşman şartlarımızı kabul etmeli. Öyle de oldu” dedi. İşgalcileri topraklarından kovduklarını söyleyen Aliyev, “Toprak bütünlüğümüzü sağladık. Tarihi Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin oluşturulmasına olanak tanımadık. Hiçbir statü konusu mevzubahis değildir. Çok sayıda farklı etnik gruptan oluşan tek Azerbaycan devleti var. Tüm halk ve dinlerin bireyleri barış içerisinde yaşıyor. Ermeni halkı da böyle yaşayacaktır” ifadelerini kullandı. Aliyev, İran sınırındaki tarihi Hudaferin köprüsünü de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada Azerbaycan bayrağını öperek göndere çeken Aliyev, Mihriban Aliyeva ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘YIKIMIN HESABINI VERECEKLER’

Cebrail şehir merkezini ziyaret ederek üç renkli bayrağı göndere çeken Aliyev, “Tüm Azerbaycan halkını kutluyorum. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi. Aliyev, harabe durumda olan Cebrail şehrinde incelemelerde bulunduktan sonra şunları söyledi: “Tüm binaları yıkmışlar. Sadece kendileri için kışla yapmışlar, diğer tüm altyapıyı yıkmışlar. Bunun hesabını verecekler. Uluslararası mahkemelerde hesap verecekler. Uluslararası uzmanlar gelecek, 30 yıl boyunca bize verilen tüm zarar hesaplanacak. Bugünlerde Kelbecer’i yıkan, ormanları kesen, binaları, okulları yakan düşman onun da hesabını verecek. Onlar Azerbaycan halkının bir daha buraya dönmeyeceğini düşünüyordu. O amaçla yıkmışlar. Fakat yanıldılar. Biz geri döndük.”





PUTİN: SAVAŞIN UZAMASINDAN ERMENİSTAN SORUMLU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’da Şuşa şehrinin Ermeniler tarafından kaybedilmesinden Başbakan Nikol Paşinyan’ın sorumlu olduğunu söyledi. Savaş sırasında yürüttüğü temasların bilinmeyenlerini anlatan Putin, “Karabağ’daki savaş 20 Ekim’de sona erebilirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yoğun temaslarda bulunarak savaşı durdurması için ikna ettim. Aliyev duracaklarını söyledi, ancak 28 yıl önce Şuşa’dan göç edenlerin evlerine dönmesi yönünde garanti istedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a, bence gayet kabul edilebilir olan bu şartı bildirdim. Paşinyan’ın yanıtı ise beni hayrete düşürdü, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Savaşı bu yüzden ekim ayında durduramadık” dedi.

TÜRKİYE’NİN SAHADAKİ VARLIĞI

Rusya ile Türkiye arasında yapılan gözlem merkezi görüşmelerine de değinen Putin, “Prensip olarak Türkiye’nin ateşkesi denetlemesine karşı değiliz. Ben sadece, cephe hattında Türk askerinin yer almasının son derece hassas ateşkes sürecine zarara vereceğini savundum ve sanırım Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarını ikna ettim... Azerbaycan topraklarında gözlem merkezi kurmayı kararlaştırdık” ifadelerini kullandı.

Armen Sarkisyan ile Nikol Paşinyan



CUMHURBAŞKANI DA PAŞİNYAN’A SIRTINI DÖNDÜ

Ermenistan’ın Karabağ yenilgisi ardından ülkede kaos ve kargaşanın hakimiyeti devam ederken, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Başbakan Nikol Paşinyan’dan desteğini çekti. Muhalefetin geçen pazartesi akşamı düzenlediği büyük protesto gösterisinde ilan ettiği krizden çıkış yol haritasına Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da destek verdi. Dün sabah görüşünü açıklayan Sarkisyan, “Ermenistan bugün 26 Eylül’deki ülke değil. 8 Kasım’daki ülke de değil. Günümüzde Ermenistan bir dizi problemle karşı karşıya. Son günlerde yaptığım temas ve görüşmeler tek çıkış yolunun yeni seçimden geçtiğini gösterdi. Şimdiki hükümet bir an önce durumun ciddiyetini idrak ederek yeni genel seçim tarihini duyurulmalı. Savaşı cephede ve diplomaside kaybettik. Hiç değilse ulus olarak kaybetmememiz lazım” dedi. (Nerdun HACIOĞLU)