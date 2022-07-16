Aliyev'den Rusya’ya Ermenistan tepkisi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu yılın son 6 ayının sonuçlarına ilişkin ekonomi kurmayları ile toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda, “Bu yılın 6 ayında Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik bazı adımlar atılmış olsa da, ne yazık ki henüz gerçekçi sonuçlar yok. Vatan Muharebesi’nden 1 yıl 8 ay geçmesine rağmen ne yazık ki Ermenistan hala yükümlülüklerini yerine getirmiyor” dedi. Bu yönde olumlu hususların da olduğunu vurgulayan Aliyev, sınırların belirlenmesine ilişkin çalışma gruplarının ilk toplantısının yapıldığını kaydederek, “Bunu olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu da ülkemizin girişimiyle gerçekleşen bir olay. Çünkü Azerbaycan, sınırların belirlenmesine yönelik adımların en kısa zamanda atılmasına çalışıyordu. Ermeni tarafı buna pek sıcak bakmıyordu. Fakat ilk görüşme yapıldı. Tabii ki, bu görüşme daha çok tanışma niteliğindeydi. Önümüzdeki ay ikinci bir görüşme planlanıyor. İkinci görüşmede pratik konuların müzakere edileceğini düşünüyorum. Elbette biz bu formattaki işbirliğinden şimdilik hızlı sonuçlar beklemiyoruz çünkü sınırların belirlenmesi uzun bir süreç. Fakat bu süreç başladı ve biz bunu başarılı bir gelişme olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.
"RUS TARAFI ONLARI ZORLAMIYOR"
Süreçte olumsuz noktaların daha fazla olduğuna değinen Aliyev, “Bu yükümlülükler orada açıkça belirtilmiştir. Bunlardan biri de Ermeni silahlı kuvvetlerinin Karabağ'dan çekilmesidir. Bugüne kadar bu sorun çözülmedi. Konuyu defalarca dile getirdik ama Ermenistan uzatıyor. Aynı zamanda, bu konuyu Rus askeri yönetimi önünde gündeme getirdik. Birkaç ay önce, Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi, Azerbaycan'ı ziyaret ederken, savunma bakanlığımıza Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Haziran’a kadar çekileceğine dair söz verdi. Ancak Temmuz ortasına geldik ama bu sorun çözülmedi. Ermenistan, 10 Kasım bildirisine aykırı olarak bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. 10 Kasım bildirisini imzalayan Rus tarafı da onları buna zorlamıyor. Elbette bu kabul edilemez bir durum. Çünkü Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarında kalması kesinlikle kabul edilemez. Biz galip bir ülkeyiz, toprak bütünlüğümüzü geri kazandık. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından çekmek istemiyorsa, bunu bize açıkça söyleyin, biz de işimizi bilelim. Cevabımız ne olacak? Belki de şimdi söylemek uygun olmaz. Ancak bu, 10 Kasım bildirisinin ağır bir ihlalidir” dedi.