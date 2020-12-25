Aliyev’den Müslüman ülkelere sitem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dün 59’uncu doğum günüydü. Aliyev, doğum günü arifesinde 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan ve Kubatlı’yı ziyaret ederek zafer turunu sürdürdü. Eşi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehreban Aliyeva ile Kubatlı şehir merkezine giden İlham Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

ERİVAN YÖNETİMİ HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Kubatlı’nın bazı köylerinde yurt dışından getirilen Ermenilerin iskan ettirildiğini belirterek, bunun bir savaş suçu olduğunu, Erivan yönetiminin bu ve diğer tüm suçları nedeniyle hesap vereceğini söyledi. Bazı çevrelerin işgalden kurtarılan bölgelerdeki Ermeni anıtlarının durumunu gündeme getirdiğini söyleyen Aliyev, şöyle konuştu:

CAMİDE DOMUZ BESLENİR Mİ?

“Biz 30 yıl boyunca defalarca UNESCO’ya (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) başvurduk, camilerimizin, tarihi eserlerimizin yıkıldığını, anıtlarımızın Ermenileştirildiğini anlattık. Bir kez bile araştırma misyonu gönderdiler mi? Savaş biter bitmez Ermeni anıtlarının korunması gerektiğini söylemeye başladılar. Biz tüm anıtları koruyoruz, dünya da bunu biliyor. Bakın, burada bir cami var. Tüm camiler yıkıldı. Bu camiyi Ermeniler yıktı. Medeni bir ulus imajı yaratmaya çalışan ve hatta bazı yabancı himayecileri tarafından da böyle kabul edilen medeni birisi bunu yapar mı? Medeni bir adam camide domuz besler mi” dedi. İlham Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerdeki camilerin durumunun İslam dünyası tarafından da görülmesi gerektiğini ifade ederek, Ermenistan’la dostluk ilişkileri kuran Müslüman ülkelere sitem etti.

ERDOĞAN VE PUTİN’DEN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Aliyev’i telefonla arayarak sağlık ve başarılar diledi. Aliyev, “Azerbaycan ile Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da, büyük liderimiz Haydar Aliyev’in dediği gibi, bir millet iki devlet olarak birlikte yeni zaferler kazanacağından eminim” dedi. Rusya lideri Vladimir Putin de telefonla arayarak Aliyev’in doğum gününü kutladı. (Nerdun HACIOĞLU)

ERİVAN KARIŞIK





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşeinyan’ı Karabağ savaşının kaybedilmesinden sorumlu tutmaya devam eden muhalefet, yeniden başkent Erivan meydanlarını doldurdu. “Paşinyan git” protestolarını süresiz eylem şekline dönüştüren muhalifler, şehrin merkezindeki özgürlük meydanına bir de çadır kent kurdu.

Muhalefetin geçici başbakan olarak aday gösterdiği Vazgen Manukyan da bir açıklama yaparak, “Paşinyan iktidarda kaldığı her gün, topraklarımızdan yeni parçaları düşmana teslim ediyor. Bu kişi bir an önce görevden alınmalı” diye konuştu. (Nerdun HACIOĞLU)