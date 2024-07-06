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Aliyev'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik

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#Aliyev#Pezeşkiyan#İran
Aliyevden İranın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyana tebrik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 11:33

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 53.7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezeşkiyan'a tebrik mektubu gönderdi.

Pezeşkiyan'ın İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini yürekten kutladığını belirten Aliyev, ”Azerbaycan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ortak dini ve kültürel kökler, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz on yıllar boyunca karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizin, başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlar olmak üzere tüm alanlarda dinamik bir şekilde gelişerek bugünkü seviyeye ulaşmasından ve yeni bir içerik kazanmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'A DAVET ETTİ

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Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temellerine dayandığını vurgulayan Aliyev, ”İlişkilerimizin gelecekteki gelişme yönlerine ilişkin varılan anlaşmalar, hayata geçirilen ortak projeler ülkelerimizin refahına, bir bütün olarak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına ve güvenliğine hizmet etmektedir. Eminim ki ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız” ifadelerine yer verdi. Azerbaycan ile İran arasındaki iş birliğinin perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Pezeşkiyan'ı Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet eden Aliyev, Pezeşkiyan'a görevinde başarılar diledi.

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#Aliyev#Pezeşkiyan#İran

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