Aliyev’den Erdoğan’a: Derinden sarsıldık
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak’ta PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev, “aziz kardeşim” diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz.” Aliyev mesajında Erdoğan’a, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.
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