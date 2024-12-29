×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Aliyev'den düşen uçak açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Aliyev#Açıklama
Aliyevden düşen uçak açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 14:53

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'da düşen yolcu uçağının, Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüşerek, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Aliyev#Açıklama

BAKMADAN GEÇME!