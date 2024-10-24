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Aliyev ve Paşinyan'dan 'müzakere' talimatı

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#Azerbaycan#Ermenistan#Aliyev
Aliyev ve Paşinyandan müzakere talimatı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 17:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 16'cı BRICS Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve'de yan yana oturan iki lider, iki ülke arasındaki barış anlaşmasının en kısa sürede tamamlanması için dışişleri bakanlarına talimat verdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dışişleri bakanlarına iki ülke arasında barış anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve imzalanması için ikili müzakerelere devam etmeleri talimatı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Paşinyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında yürütülen barış görüşmeleri, sınırların belirlenmesi süreci ve ilgili diğer konular müzakere edildi.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Aliyev

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