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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aliyev ve Paşinyan’a Ruslar test yapmış

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Aliyev ve Paşinyan’a Ruslar test yapmış
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Azerbaycan ve Ermenistan liderleri İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan’ın 11 Ocak’taki Moskova zirvesine katılmalarından önce, Rus hekimler tarafından ülkelerinde koronavirüs testinden geçirildikleri ortaya çıktı.

Rus Kommersant gazetesine göre, zirveden önce Erivan ve Bakü’ye giden Rus sağlık görevlileri, iki lidere de koronavirüs testi yaptı. Kommersant, “Rusya yönetiminin salgın sırasında Putin’in sağlığını Azerbaycan ve Ermenistan hekimlerine emanet etmediği kesin” yorumunda bulundu.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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