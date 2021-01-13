Aliyev ve Paşinyan’a Ruslar test yapmış

Rus Kommersant gazetesine göre, zirveden önce Erivan ve Bakü’ye giden Rus sağlık görevlileri, iki lidere de koronavirüs testi yaptı. Kommersant, “Rusya yönetiminin salgın sırasında Putin’in sağlığını Azerbaycan ve Ermenistan hekimlerine emanet etmediği kesin” yorumunda bulundu.