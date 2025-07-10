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Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de bir araya geldi

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#Aliyev#Paşinyan#Abu Dabi
Aliyev ve Paşinyan Abu Dabide bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 09:27

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

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Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Abu Dabi'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 9 Temmuz'da yayımladığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında yarın Abu Dabi'de görüşeceğini bildirmişti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelerek sohbet etmişti.

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Aliyev ve Paşinyan Abu Dabide bir araya geldi

 ALİYEV, BAE DEVLET BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de Abu Dabi'de bir araya geldi.

Aliyev ve Al Nahyan görüşmesinde, Azerbaycan ile BAE arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayanan ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğu, siyasi ilişkilerin yüksek seviyeye ulaştığı ve ekonomik-ticari iş birliğinin istikrarlı şekilde geliştiği vurgulandı.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı, özellikle enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında yürütülen başarılı işbirliğinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Bu çerçevede gelecekteki ortak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

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SOCAR VE ADNOC ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile BAE'nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) arasındaki iş birliği ile "Masdar" şirketiyle yürütülen yenilenebilir enerji projelerinden memnuniyetle bahsedildi.

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Taraflar, kısa süre önce Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'nin önemine de değindi, BAE'nin zirveye üst düzeyde katılım sağlamasının takdirle karşılandığı belirtildi.

Görüşmenin sonunda, Aliyev ve Al Nahyan'ın katılımıyla "Azerbaycan Hükümeti ile BAE Hükümeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

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#Aliyev#Paşinyan#Abu Dabi

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