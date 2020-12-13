Aliyev: Sorunu Minsk Grubu çözmedi

Cumhurbaşkanı Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü’ye gelen AGİT Minsk Grubu eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD’li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’i kabul etti. Görüşmeye ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden paylaşılan açıklamada, Aliyev bölgede durumun değiştiğine dikkati çekerken, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır süren Dağlık Karabağ sorununu kendisinin çözdüğünü ve Ermenistan’ı savaş alanında yenerek teslimiyet bildirisini imzalamaya zorladıklarını kaydetti. Aliyev AGİT Minsk Grubu’nun çözüm süreci faaliyetlerini eleştirerek, “Ne yazık ki, Minsk Grubu çatışmanın çözümünde herhangi bir rol oynamadı ancak Minsk Grubunun 28 yıl boyunca bunu yapma yetkisi vardı. Son 17 yıldır müzakerelerin içindeyim. Minsk Grubu fikir üretmek yönünde bazı faaliyetlerde bulunsa da bunlar sonuç doğurmadı. Gerçek bu” ifadelerini kullandı.

GÖZLEM MERKEZİ AĞDAM’DA

Aliyev ayrıca Dağlık Karabağ’da ateşkesin devamlılığı için denetleme görevinde bulunacak Rus-Türk gözlem merkezinin Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım’da imzaladıkları anlaşma gereği Bakü’nün kontrolüne geçen Ağdam bölgesinde kurulacağını ifade etti. Aliyev, “Ağdam bölgesinde Gözetleme Merkezi’ni kurma aşamasındayız. Bu konu 10 Kasım tarihinde imzalanan bildiriye yansıtılmış durumda. Türk-Rus gözetleme merkezi ateşkesi izleyecek” dedi.

ERMENİSTAN’DAN ATEŞKES İHLALİ

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği ve ardından ateşkesin sürdüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı Dağlık Karabağ’daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan’ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.