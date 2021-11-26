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Aliyev, Putin ve Paşinyan’la görüşmek üzere Soçi’ye vardı

#Dünya#Azerbaycan#Aliyev
Aliyev, Putin ve Paşinyan’la görüşmek üzere Soçi’ye vardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere Rusya’nın Soçi şehrine geldi.

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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimiyle bugün Soçi’de bir araya geleceği duyurulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin'in davetlisi olarak Rusya'nın Soçi kentine geldiği açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ardından, Aliyev, Putin ve Paşinyan’ın katılımıyla üçlü görüşmeye geçilecek.

Görüşmede, Karabağ'da istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesisi için atılacak adımların ele alınacağı kaydedilmişti.

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#Dünya#Azerbaycan#Aliyev

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