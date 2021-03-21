Aliyev, Nevruz ateşini Karabağ’da yaktı

Azerbaycan lideri Aliyev, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da, Nevruz ateşini yaktı. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Şuşa’nın güneyindeki Cıdır Ovası’nda, Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi.

İŞTE O GÜN GELDİ



Nevruz’u bir gün mutlaka Karabağ’da kutlayacaklarını yıllardır söylediğini anımsatan Aliyev, “İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz’u ülkemizin kültür başkenti Şuşa’da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti” ifadesini kullandı. İlham Aliyev, toprakları kan dökerek aldıklarını vurgulayarak, şehitleri rahmet ve saygıyla andığını dile getirdi.





‘ŞUŞA SEN ÖZGÜRSÜN’

Ermenilerin, işgal döneminde Azerbaycan şehir ve köylerini yıktığını, talan ettiğini vurgulayan İlham Aliyev, Şuşa ve işgalden kurtarılan tüm köy ve şehirleri imar edeceklerini söyledi.

Aliyev, toprakların kurtarılmasında her jenerasyondan fertlerin kahramanlık gösterdiğini fakat asıl işi genç neslin yaptığını belirterek, şunları kaydetti: “İkinci Karabağ Savaşı, bugün dünyanın önde gelen ülkelerinin askeri okullarında inceleniyor. Biz, 21’inci yüzyılın savaşını verdik ve düşmanı yok ettik. Ermenistan ordusu yok, biz onu yok ettik. Bugün, Cıdır Ovası’nda Nevruz’u kutlarken gururla söylüyorum, ‘Şuşa, sen özgürsün’, ‘Şuşa Azerbaycan’dır’, ‘Karabağ, Azerbaycan’dır.”

NEVRUZ AFFI

Aliyev, Nevruz Bayramı öncesinde 475 mahkûmun kalan cezasının kaldırılmasına, 98 mahkûmun da cezasının yarıya indirilmesine yönelik kararname imzaladı. Aliyev, mahkûmların, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkûmluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak anayasanın ilgili maddeleri uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti.

BİDEN’DAN TEBRİK

ABD Başkanı Joe Biden mektupla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Nevruz Bayramı’nı kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Biden, gönderdiği kutlama mesajında Aliyev’e ve Azerbaycan halkına mutlu ve bereketli bir nevruz dileklerinde bulunarak bu yenilenme çağının iş birliği ve barışa olan bağlılığın yeniden teyidi için fırsat olduğunu kaydetti.

BİLGİ NOTU

Ermenistan’ın saldırıları üzerine Azerbaycan’ın başlattığı harekâtta 44 günde 1993’ten beri işgal altında olan 7 rayonun tamamı ve Dağlık Karabağ’ın bir bölümü geri alınmıştı.

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