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Aliyev, Michel ve Paşinyan’dan Brüksel’de üçlü zirve

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#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 16:21

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Brüksel’deki üçlü zirvesi başladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in daveti üzerine geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor.

Aliyev, temasları çerçevesinde Michel ve Paşinyan ile üçlü zirvede bir araya geldi. 5’inci kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerinin devam ettirilmesi konusu yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Başkanı Charles Michel'in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelmişti.

Aliyev, Michel ve Paşinyan’dan Brüksel’de üçlü zirve

Üçlü formattaki son zirve ise 31 Ağustos 2022’de yapılmıştı. 7 Aralık 2022’de Brüksel’de yapılması planlanan üçlü görüşme, Ermenistan Başbakanı

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Paşinyan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılması şartıyla görüşmeye katılabileceğini açıklaması üzerine gerçekleştirilmemişti.

ERMENİSTAN'DAN TÜRKİYE VURGUSU

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 61'inci Genel Kurulu Oturumu Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün olmayacağının altını çizmişti.

Rusya’nın aracılık ettiği bir ateşkesle sona eren 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’nda yaklaşık 6800 kişi yaşamını yitirdi.

 

'İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNE Ermenistan HAZIR'

Simonyan, Ermenistan'da açılan 'Nemesis Anıtı'na gelen tepkilere ilişkin, "Anıtın yerleştirilmesi Türkiye'de büyük bir yankı buldu. Ben bu meseleyi Türk meslektaşımla da ele aldım. Heykelin yerleştirilmesine yerel yönetim düzeyinde karar verildi. Bu Ermenistan devletinin dış politikasının ifadesi ya da iyi niyet taşımayan bir adım olarak algılanmasın. Ermenistan Cumhuriyeti'nde dış politika başbakan ve dışişleri bakanlığı tarafında yönetiliyor. Bahsettiğim düzeyde alınan karara yapılan açıklamaları hepiniz biliyorsunuz. Şunu anlamalıyız ki öyle bir isteğimiz varsa, ilişkilerin kötüleşmesi için her anlamda sebep bulabiliriz. Ben de belki binlerce sebep bulabilirdim Türkiye gelmemek için. Fakat ben buradayım ve Ermenistan'ın barışa hazır olduğunu Türk kamuoyuna sunmak istiyorum. İlişkilerin ön koşulsuz normalleşmesine Ermenistan'ın hazır olduğunu dile getirmek isterim. Ben dışişleri bakanlığının açıklamasından bazı cümleler gördüm. Şunu söylemek isterim ki, Ermenistan ilişkilerin normalleşmesi için adımlara hazırdır ve bu isteğinde tamamen samimidir. Eğer siyasi bir irademiz varsa, eğer ilişkilerin iyileşmesi ve kurulması için bir kararımız varsa bu yol çok kolay olmayacak. Fakat ileriye doğru hareket etmeliyiz. Umarım ki Türk meslektaşlarımız da ileriye doğru adım atarlar. Biz bu tarihi fırsatı değerlendiririz. Hem bizim için hem de bütün bölge için yeni bir sayfa açarız" diye konuştu.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya

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