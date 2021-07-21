Aliyev ile Putin Moskova’da görüştü

Aliyev’in Putin ile görüşmesi Nahçıvan sınırında Ermenistan kaynaklı provokasyonlar devam ettiği sırada gerçekleşti. İkinci Karabağ Savaşı sonrasında 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü ateşkes anlaşmasının üzerinden 8 ay geçtikten sonra gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider basına açıklamalarda bulundu.

Aliyev, savaş sonrası bölgenin istikrara kavuşturulması hususunda Putin ile sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Putin ise “Bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması en önemli konulardan biri kalmaya devam ediyor. Buna çok büyük ilgi gösteriyorsunuz ve önem veriyorsunuz. Uzlaşıcı çözümlerin bulunulması dolayısıyla sizlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Liderler görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve COVID-19’la mücadelede işbirliği konularının da ele alındığı belirtti.

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