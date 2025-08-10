‘Aliyev hem savaşı hem barışı kazandı’

Haberin Devamı

Washington’da imzalanan memorandumun Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın ötesine geçerek her iki ülkenin ABD ile stratejik partnerlik adımı atmış olmasına büyük önem atfeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Gaciyev, “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaklaşık beş yıl önce Karabağ savaşını kazandı. Şimdi de Washington’da barışı kazandı” değerlendirmesini yaptı.

SON İMZAYA BİRKAÇ ADIM

ABD’de önceki gün yaratılan ivmeyle nihai barış anlaşmasının imzalanması için atılması gereken birkaç adım kaldı. İlk adım 1991 yılında Ermenistan’ın bağımsızlığının ilanı sırasında anayasaya Ermeni toprağı olarak yazılan Azerbaycan topraklarının parlamentoda oylanarak anayasadan çıkartılması. İkinci önemli adım ise birinci Karabağ savaşı patlak verdiğinde ihtilafa çözüm getirmek için Rusya, ABD ve Fransa eş başkanlığında oluşturulan AGİT Minsk Grubu’nun lağvedilmesi. İmzalanan memorandum ışığında ABD denetiminde “Trump yolu” olarak anılacak Zengezur Koridoru’nun fiilen faaliyete geçmesi için altyapı çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

PAŞİNYAN’IN İŞİ ZOR

Bu çalışmalar tamamlanana kadar büyük barış anlaşması için gerekli olan Azerbaycan ile Ermenistan’ın aralarındaki sınır çizgisinin de nihai olarak belirlenmesi gerekiyor. Barış sürecinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın işi daha zor. Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde alınan kararları Ermenistan meclisinden geçirmesi gerekiyor. Ayrıca yaklaşık bir yıl sonra 7 Haziran 2026 tarihinde Ermenistan’da genel seçim yapılacak.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, iki ülke arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti. Aliyev de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde Erdoğan’ın ve kardeş Türkiye’nin oynadığı rolden takdirle bahsederek teşekkürlerini iletti.