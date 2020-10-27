Aliyev: Ermenistan’a bu silahları kim veriyor

Dağlık-Karabağ’da dün üçüncü kez insani ateşkes devreye girerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın bu ateşkesi de ihlal ettiğini duyurdu. Dün ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, Ermenistan’ın ateşkesi kullanarak güç toplamayı ve yeniden saldırmayı planladığını söyledi.

‘ATEŞKES İSTEYEN NİYE SİLAH GÖNDERİR’

Azerbaycan ordusuna provokasyonlara uymama konusunda talimat verdiğini bildiren Aliyev, “Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir? Ermenistan destekçileri size diyorum: Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini, söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar. Ermenistan’ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası” dedi.

Aliyev ayrıca, ülkede bulunan Türk F-16’ların daha önceden tatbikat için geldiğini, fakat “kardeş Türkiye” tarafından manevi destek için burada tutulduğunu söyleyerek, “Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16’ları görecekler” diye konuştu.

‘BIKTIK ARTIK BU MÜZAKERELERDEN’

Agit Minsk Grubu’nun faaliyetlerine de değinen Aliyev, “Bu üç ülke (ABD, Rusya ve Fransa) saldırgana yerini göstermek için tüm olanaklara sahipti. Fakat istemiyorlardı. Şimdi herkes bizim gerçekliğimizi kabul etmelidir. Onlar şimdi Ermenistan’ı kurtarmak için çalışıyorlar. ‘Müzakere başlasın’ diyorlar. 28 yıldır müzakere süreci devam ediyor. Bıktık artık bu müzakerelerden” dedi.

BİLGİ NOTU

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında, çatışmaların başladığı 27 Eylül’den beri, 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 297 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca sivil yerleşim birimlerine saldırılarda 2243 ev, 90 apartman ve 401 kamu binasının kullanılamaz hâle geldiği bildirildi.